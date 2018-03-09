بالصور.. ميتسوبيشي تزيح الستار عن سيارتها الجديدة ” أوتلاندر PHEV ” موديل 2019

جنيف(صدى):

أزاحت ميتسوبيشي الستار بصورة رسمية عن سيارتها أوتلاندر PHEV موديل 2019 في معرض جنيف للسيارات وهو من حيث الشكل مطابق للموديل السابق ولكن توجد تحديثات بالنسبة للمواصفات الفنية تبدأ من المحركات التي تشمل محرك جديد 2.4 لتر رباعي الاسطوانات أتكنسون يولد عزم دوران أكثر من المحرك السابق أوتو سعة 2 لتر.

وبجانب المحرك الجديد فالسيارة زودت بالجيل الثاني من منظومات الدفع الهجينة التي تشمل تحديثات خاصة تشمل بطارية ليثيوم أيون 13.8 كيلوواط ساعة أكبر من السابق بواقع 1.8 كيلوواط ساعة وتأتي بمولد ومحرك كهربائي خلفي أكبر من السابق 10%.

ولا توجد تفاصيل حول قوة السيارة ولكن المولد في السابق كان يأتي بقوة 93 حصان والوحدة الجديدة يتوقع أن تولد 103 حصان بينما سيولد المحرك الكهربائي الخلفي قوة 88 حصان وعزم دوران 214 نيوتن متر بفضل زيادة القوة 10%. كما حصلت السيارة على وضعيات قيادة جديدة تشمل وضعية سبورت التي توفر متعة أكبر في القيادة ووضعية سنو التي تساعد السائقين على الطرق الزلقة.

ومن حيث الشكل فالسيارة زودت بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب خاصة وشبكة تهوية محسنة واسبويلر خلفي أكبر وعجلات ألومنيوم 18 بوصة. وتستمر التحديثات في مقصورة السيارة من خلال مقاعد أمامية جديدة بفرش جلدي وعدادات جديدة وتطعيمات محسنة. وستبدأ مبيعات السيارة في أوروبا في الخريف وسيصل الولايات المتحدة بعدها بوقت قصير.