لقاحات هامة للمرأة الحامل

نورة الشهري(صدى):

الوقاية والرعاية الصحية أمران أساسيان في فترة الحمل ولا يجب الاستهانة بهما، لذا لا بد من المراجعة الطبية المستمرة كي تحافظي على سلامتك وسلامة جنينك.

ما هي التطعيمات التي يجب الحصول عليها خلال الحمل؟

– هناك العديد من الحالات المرضية التي يمكن أن تؤدي الى اضرار خطيرة على الحامل وجنينها، ومنها الحصبة والجدري، لذا لا بد من أن تحرصي على الحصول على اللقاح ضد هذين المرضين، خصوصاً في حال لم تصابي بهما في فترة الطفولة.

– أيضاً من بين اللقاحات التي يجب أن تحصلي عليها هو لقاح النكاف والحصبة الالمانية اللذين يمكن أن يؤديا الى الكثير من الاضرار والمخاطر على صحتك وصحة جنينك، لذا في حال لم تصابي بهما في صغرك، فمن المفضل أن تحصلي على اللقاح المناسب، لأنهما ينتقلان بالعدوى من شخص مصاب بهما.

– بالاضافة إلى أن بعض اللقاحات ضرورية لك في هذه الفترة خصوصاً تلك التي يسهل التقاطها بانتقال العدوى، على غرار الانفلونزا، فهذا المرض الذي يصيب مختلف الاعمار والفئات، تكون آثاره سلبية جداً عليك خلال الاشهر التسعة، لا سيما انه يستحيل عليك تناول الادوية الملائمة لعلاجه.

– كذلك يعتبر اللقاح ضد السعال الديكي من اللقاحات الضرورية والاساسية خلال الاشهر التسعة للحمل، حيث إن هذا المرض يترك آثاره السلبية على صحة الجنين، لا سيما أنه يتعذر عليك خلال هذه المرحلة تناول الدواء المناسب. لذا احرصي على الحصول على هذا اللقاح لسلامتك وسلامة حملك.

– كما ان من بين التطعيمات التي يجب ان تحصلي عليها خلال حملك هي اللقاحات الخاصة بالتيتانوس والدفتيريا، ولا تأخذ هذه الاخيرة الا بطلب من الطبيب المرافق لك خلال الحمل، وذلك للحؤول دون انعكاسها السلبي على سلامة الحمل.