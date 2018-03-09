وظائف شاغرة لبائعين بمول تجاري بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مول تجاري، بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة لبائعين، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– تشترط في المتقدم القوة والقدرة على قيادة الفريق ورفع المبيعات

– أن يكون المتقدم صاحب مظهر لائق.

– قادر على الإقناع وتقديم خدمة مميزة للعملاء.

– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

– توفر الشركة اجازة يوم واحد في الاسبوع.

وأوضح المول، المزايا المتوفرة من العمل بهذه الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

– تقدم الشركة رواتب تتراوح من 4000 ريال الى 5000 ريال.

– يحصل الموظف على عمولة إضافية، في حال تحقيق الهدف.

– توفر الشركة تأمين طبي.

– يحصل الموظف على اجازة سنوية مدفعة الراتب 30 يوم.

– يستفيد الموظف من بدل استمرارية.

وناشد المول المهتمين بالوظائف المذكورة، بإرسال السر الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:[email protected] .