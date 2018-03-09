وظائف شاغرة لبائعين بمول تجاري بالرياض
أعلن مول تجاري، بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة لبائعين، وذلك وفقًا للشروط التالية:
– تشترط في المتقدم القوة والقدرة على قيادة الفريق ورفع المبيعات
– أن يكون المتقدم صاحب مظهر لائق.
– قادر على الإقناع وتقديم خدمة مميزة للعملاء.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.
– توفر الشركة اجازة يوم واحد في الاسبوع.
وأوضح المول، المزايا المتوفرة من العمل بهذه الوظائف، والتي جاءت كالتالي:
– تقدم الشركة رواتب تتراوح من 4000 ريال الى 5000 ريال.
– يحصل الموظف على عمولة إضافية، في حال تحقيق الهدف.
– توفر الشركة تأمين طبي.
– يحصل الموظف على اجازة سنوية مدفعة الراتب 30 يوم.
– يستفيد الموظف من بدل استمرارية.
وناشد المول المهتمين بالوظائف المذكورة، بإرسال السر الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:[email protected] .
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