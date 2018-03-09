” حمية أتكينز ” لخسارة الوزن بطريقة سريعة

أماني الغامدي(صدى):

إن الحصول على جسم رشيق ونحيف يتطلب منك ان تقدمي له الغذاء المناسب عبر الحميات الغذائية، التي تمنحك نتائج فعالة لتستعيدي قوامك الرشيق.

إليكِ أبرز مراحل حمية أتكينز.

1- مرحلة الهجوم: هذه المرحلة تدوم حتى أسبوعين ويمكن ان تدوم أكثر، وهي تركز على التقليل من تناول الكربوهيدرات والتركيز على استهلاك البروتينات. وبالتالي يتعود جسمك على حرق الدهون، كما يمنع عليك خلال هذين الاسبوعين تناول السكر والحبوب ومركزات الفواكه.

2- مرحلة الاستمرار في فقدان الوزن: في هذه المرحلة يمكنك البدء بادخال الكربوهيدرات الى نظامك الغذائي بمعدل 5 غرامات. وفي هذه المرحلة عليك التنبه الى نوعية الكربوهيدرات التي عليك استهلاكها والتي لا تمنع استمرارك في فقدان الوزن. هذه المرحلة سيجب ان تستمر حتى تفقدي حوالي 5 كيلوغرامات من وزنك.

3- مرحلة ما قبل التثبيت: في هذه المرحلة ستتمكنين من استهلاك أنواع متعددة من الاطعمة ويمكنك ان تستهلكي السكريات بمعدل 10 غرامات يومياً على ان تستهلكي حدّاً متوازياً من النشويات. هذه الطريقة ستساعدك على متابعة فقدان الوزن.

4- مرحلة التثبيت: هذه المرحلة هي الاهم فعي ستساعدك على تثبيت وزنك والحفاظ على رشاقتك. في هذه المرحلة عليك ان تتعلمي كيفية تناول طعامك باعتدال مع الحرص على التخفيف بشكل دائم من النشويات والمعجنات.