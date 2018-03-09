فنانة تركية: ” جمالي أكثر ما يخيفني في الحياة “

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الممثلة التركية هازال كايا، عن أهم مخاوفها في الحياة، خلال حلولها ضيفه بإحدى الندوات بجامعة إسطنبول التركية .

وأشارت هازال خلال الندوة، إلى أهمية تشجيع المرأة ودعمها، وتوحيد الجهود بين النساء، وقالت ” أكثر ما يخيفني في هذه الحياة أن أذكر بجمالي فقط، ولذلك أحاول دائماً أن أطوِّر من نفسي في عملي وهواياتي ” .

وأكَّدت على وجوب أن تتمسك المرأةُ بكل ما يجلب لها السعادة، مشيرة إلى أن النساء هنَّ أكثر من يسيء إلى أنفسهن، مع أنه يجب أن يتبادلن الدعم ويقفن مع بعضهن البعض، لأن المرأة هي أكثر من يتعرَّض للعنف.