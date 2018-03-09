فوائد وجبة الإفطار وأبرزها إنقاص الوزن

متابعات(صدى):

يحرص البعض على تناول وجبة الإفطار خاصة في الساعات الأولى من الصباح؛ وذلك لأهميتها البالغة لأنها تحفز عمل المعدة وبالتالي هضم الطعام سريعًا.

حيث أن أهمية وجبة الإفطار تكمن في زيادة طاقة الجسم بالتالي زيادة نشاطه، وخفض نسبة السكر في الدم ، بالإضافة إلى زيادة القدرة علي التركيز وتقوية الذاكرة والتفكير بإيجابية أكثر، وتحسين وظائف القلب وسلامة صحته ، وتقليل مستوى الكولسترول في الدم .

بالإضافة إلى أن وجبة الإفطار تعمل أيضا على زيادة حرق السعرات الحرارية والدهون المشبعة في الجسم ، وزيادة مناعة الجسم وتقوية العظام، كما تعمل على تحسين كفاءة خلايا الدم الحمراء والبيضاء وزيادة إنتاجها ، وتساعد في خفض الوزن لأنها تعطي الإحساس بالشبع لفترة كافية، مع زيادة نشاط الجسم وجعله أكثر قدرة على تحمل العمل.