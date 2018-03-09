هبة قصاص: المرأة السعودية تميزت في قطاع التعليم

علي القحطاني(صدى):

أشادت مديرة مكتب الأمم المتحدة لمنظمة المرأة في جنيف، هبة قصاص، بإمكانيات المرأة في المملكة، خاصة تميزها في قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال احتفال بيوم المرأة العالمي، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة في أستراليا، أمس الخميس، بحضور عدد من الشخصيات العالمية والقيادات الأسترالية، وبمشاركة رئيسة نادي الطلاب السعوديين بـ كانبرا، المبتعثة مشاعل بنت ماجد القاضي.

من جانبها، أعربت ” القاضي ” ، عن فخرها واعتزازها بقيادة المملكة وتمكينها للمرأة، عبر زيادة فرص مساهمتها في عجلة تطوير وازدهار كافة قطاعات المجتمع.