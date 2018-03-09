6 نصائح هامة لتربية أطفالك التوأم

نورة الشهري(صدى):

يتطلب التعامل مع التوأم صبر وحرص شديد في المعاملة سواء كانوا توائم متماثلة أو غير متماثلة، وخصوصاً أن لكل منهما طباع مختلفة عن الآخر ونسبة ذكاء وقدرات ومهارات مختلفة، لذلك هناك بعض النصائح للتعامل الصحيح مع التوائم وهى:

1: يجب أن يعرف الأبوان أنهم يتعاملون مع أشخاص مستقلين ، لكل منهم شخصيته المختلفة ، لذلك يجب عدم إجبارهم على ارتداء ملابس متشابهة كنوع من الفكاهة والربط بينهم .

2:عند الوصول لسن الحضانة ، لا بد أن تفصلي بينهم حتى تظهر موهبة وقدرات كل منهم بمفرده، ولعدم التمييز بينهم في الفصل أيضا.

3: الابتعاد عن التحيز لطفل عن الآخر حتى لا تعرضهم للغيرة والحقد وأتباع بعض السلوكيات الخاطئة مثل العنف والعصبية والعناد.

4:أعطى لكل طفل منهم وقت مستقلا للتحدث معه بمفردك فيساعدهم ذلك على تنمية حس الاستقلالية ويعزز الشعور بالثقة بالنفس.

5: شجع مواهبهم ومهاراتهم الخاصة ، فقد يحب أحدهم الرسم والأخر الغناء فلا تربط مواهبهم ببعض وحقق لكل منهم موهبته الخاصة من خلال تنمية القدرات.

6: عدم المبالغة في الاهتمام بهم ، فلا تشعرهم دائما أنهم محور الاهتمام حتى لا يصابوا بالغرور والتكبر.