متلازمة الشعرانية عند النساء تسبب العقم

متابعات(صدى):

تُعد متلازمة ” الشعرانية ” حالة تعانى منها المرأة من نمو الشعر في مناطق غير مرغوب فيها، عادة ما تكون خاصة بالرجال، لتؤثر على نسبة ما بين 5 إلى 10% من النساء مؤشراً على متلازمة المبيض المتعدد التكيسات، وهو اضطراب هرموني يصيب المبيض بأكياس صغيرة على الحواف الخارجية.

حيث قال الأطباء إن شعر الوجه أو الجسم الزائد، لا يزعج النساء فحسب، بل إنه في كثير من الأحيان يعد أحد أعراض مشكلة طبية كامنة، ويجب ضرورة استشارة المرأة للطبيب في حال معاناتها من هذه الأعراض.

كما أن السيدات اللاتي يعانين من متلازمة المبيض المتعددة التكيسات والشعر الزائد يجب أن يخضعن لفحوصات الدهون لقياس مستويات.

وأوضح الخبراء أن ” المرأة تمتلك بطبيعة الحال كميات صغيرة من هذا الهرمون، ولكن ميل مستويات هذا الهرمون إلى الارتفاع لديها يعد مؤشرًا إلى معاناته من متلازمة المبيض المتعدد التكيسات المسببة لنمو الشعر في أماكن غير مرغوب فيها ” .

ودعا الخبراء في السابق إلى إجراء اختبار للنساء المصابات بزيادة ما بين متوسطة إلى شديدة في معدلات نمو الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها، حيث يمكن أن تساهم هذه المتلازمة في إصابة السيدة باضطرابات نفسية من بينها القلق، والاكتئاب في حال عدم علاجها.