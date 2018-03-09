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وظائف شاغرة للجنسين بفندق ” سويس انتر ناشيونال “

وظائف شاغرة للجنسين بفندق ” سويس انتر ناشيونال “
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن فندق ” سويس انتر ناشيونال ” بالدمام، عن وظائف شاغرة للجنسين، من المواطنين فقط، باختصاصات مختلفة، وفقًا للمسميات التالية:

– طباخين ” ذكور – إناث ” .
– عمال مطبخ ” ذكور – إناث ” .
– مقدم طعام.
– محاسب زبائن ” كاشير ” .

وناشد الفندق المهتمين بالالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السير الذاتية ” على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 1 ساعة

عمال مطبخ ” ذكور – إناث ” ** عمل وغذاء ( أكل وشرب )* أمممممم * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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تحس أن التفكير المعدة * شي مهم جداً وخاصة وأنت بالدواام * هههههههههههههههههه

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