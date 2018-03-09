وظائف شاغرة للجنسين بفندق ” سويس انتر ناشيونال “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن فندق ” سويس انتر ناشيونال ” بالدمام، عن وظائف شاغرة للجنسين، من المواطنين فقط، باختصاصات مختلفة، وفقًا للمسميات التالية:

– طباخين ” ذكور – إناث ” .

– عمال مطبخ ” ذكور – إناث ” .

– مقدم طعام.

– محاسب زبائن ” كاشير ” .

وناشد الفندق المهتمين بالالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السير الذاتية ” على البريد الإلكتروني التالي:

‪[email protected]