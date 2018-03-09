وظائف شاغرة للجنسين بفندق ” سويس انتر ناشيونال “
أعلن فندق ” سويس انتر ناشيونال ” بالدمام، عن وظائف شاغرة للجنسين، من المواطنين فقط، باختصاصات مختلفة، وفقًا للمسميات التالية:
– طباخين ” ذكور – إناث ” .
– عمال مطبخ ” ذكور – إناث ” .
– مقدم طعام.
– محاسب زبائن ” كاشير ” .
وناشد الفندق المهتمين بالالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السير الذاتية ” على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26027 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب بالتوفيق
رااايق[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 1 ساعة
عمال مطبخ ” ذكور – إناث ” ** عمل وغذاء ( أكل وشرب )* أمممممم * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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تحس أن التفكير المعدة * شي مهم جداً وخاصة وأنت بالدواام * هههههههههههههههههه