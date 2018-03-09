إيقاف مهاجم ” كالياري ” الإيطالي بسبب المنشطات

نواف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات، اليوم الجمعة، قرار بإيقاف البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم فريق كالياري لكرة القدم؛ على خلفية ظهور نتائج إيجابية على اختبار منشطات خضع له في فبراير.

وجاء القرار على خلفية خضوع بيدرو لاختبار بعد نهاية مباراة كالياري وساسولو في 11 فبراير، بمدينة ريدجو إميليا شمالي إيطاليا، وبناءً عليه قررت المحكمة بشكل احترازي إيقاف بيدرو بعد أن ظهرت في الاختبار نتائج إيجابية لمادة هيدروكلوروثيازيد.

ويلعب المهاجم صاحب الـ 26 عاماً في صفوف كالياري منذ 2014.