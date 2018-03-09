فيتامين ” د ” يساعد في الوقاية من السرطان

لندن(صدى):

أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن فيتامين (د) يمكن أن يساعد على الوقاية من السرطان.

حيث وجد الخبراء أن الرجال والنساء في منتصف العمر الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين د في دمائهم أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بالسرطان.

و بالفعل أن فيتامين (د) يعزز العظام والعضلات وتشير العديد من الدراسات إلى أنه يحمى أيضاً من مشاكل الجهاز التنفسي والعصبي، ولكن هذه أول دراسة تجد أنه قادر على منع السرطان أيضاً.

وأكد الباحثون أنه يمكن الحصول على فيتامين ” د ” الذي ينتجه الجلد بشكل طبيعي استجابة لأشعة الشمس، عن طريق تناول السردين والكبد والبيض، لكن ما يقرب من ثلث البريطانيين يعانون من نقص في فيتامين (د)، بفضل النظم الغذائية الحديثة، وأنماط الحياة الداخلية، والطقس البارد.