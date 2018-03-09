التعرض للشمس يقي من سرطان الرئة والكبد

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين” د ” قد يكونون أقل عرضة للإصابة بجميع أنواع السرطان، خاصة سرطان الكبد، وفقا لدراسة شملت أكثر من 30.000 مشترك.

حيث يتم إنتاج فيتامين ” د ” من خلال تعرض الجلد لأشعة الشمس ليساعد في الحفاظ على مستويات الكالسيوم بالجسم للحفاظ على صحة العظام، والأسنان، والعضلات، في حين أن فوائد فيتامين (د) على أمراض العظام معروفة جيدًا، فهناك أدلة متزايدة على أن فيتامين (د) قد يفيد الأمراض المزمنة الأخرى، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.

ووجد الباحثون أن مستوى أعلى من فيتامين ” د ” مرتبط بمخاطر نسبية أقل (حوالي 20%)، للإصابة بالسرطان الكلى لدى الرجال والنساء، كما ارتبط ارتفاع مستويات فيتامين (د)، مع خطر نسبى أقل (30-50 %)، من سرطان الكبد.