بالصور.. مسابقة لأناقة الكلاب في أكبر معرض ببريطانيا
بدأت منافسة الكلاب في المسابقة المقامة بمدينة برمنجهام البريطانية للمرة الـ 112 والتي تُعد أكبر معرض للكلاب .
حيث اشتركت الكلاب المدللة بالمسابقة المقامة بين الكلاب بأحجامها المختلفة وظهرت تحصل على تصفيف الشعر وتناول الطعام من قبل أصحابها استعدادا للتنافس على الأفضل مظهرا، وتستمر المسابقة أربعة أيام وتجذب 160 ألف زائر.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4123 ] نشر منذ 5 ساعات
مزاين الكلاب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43729 ] نشر منذ 5 ساعات
خيبكم الله ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26027 ] نشر منذ 2 ساعتين
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26027 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لا اعني خلقة الله ولكن البس مو لايق عليه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3552 ] نشر منذ 23 دقيقة
وقفت عليهم مساكين 😂😂😂😂