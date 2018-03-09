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بالصور.. مسابقة لأناقة الكلاب في أكبر معرض ببريطانيا

بالصور.. مسابقة لأناقة الكلاب في أكبر معرض ببريطانيا
لندن(صدى):

بدأت منافسة الكلاب في المسابقة المقامة بمدينة برمنجهام البريطانية للمرة الـ 112 والتي تُعد أكبر معرض للكلاب .

حيث اشتركت الكلاب المدللة بالمسابقة المقامة بين الكلاب بأحجامها المختلفة وظهرت تحصل على تصفيف الشعر وتناول الطعام من قبل أصحابها استعدادا للتنافس على الأفضل مظهرا، وتستمر المسابقة أربعة أيام وتجذب 160 ألف زائر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43729 ] نشر منذ 5 ساعات

خيبكم الله ,,

[ عدد التعليقات: 26027 ] نشر منذ 2 ساعتين

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