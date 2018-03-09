لاعب بنفيكا: دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم

نواف السالم(صدى):

قال الأرجنتيني إدواردو ” توتو ” سالفيو لاعب بنفيكا، إن اللعب أمام نجم البرسا ليونيل ميسي هو الأصعب.

وأضاف ” توتو ” ، إن مواطنه ميسي والذي يلعب بجانبه في المنتخب الأرجنتيني يعد أفضل مهاجم من وجهة نظره.

وعن الإسباني ديفيد دي خيا، قال إنه أفضل حارس مرمى في العالم، بينما افضل مدافع هو الإسباني جيرارد بيكيه، واعتبرالألماني توني كروس، أفضل لاعب وسط.

واعتبر” توتو ” خوان رامون ريكيلمي، أفضل قدوة له، إذ يعتبر أنه “لديه رؤية في اللعب مختلفة عن غيره”.