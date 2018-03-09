أدوية الحموضة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن أدوية الحموضة التي تباع في الصيدليات التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تسبب الاكتئاب.

حيث وجد الباحثون في تايوان أن المصابين بمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب يتناولون أدوية الحموضة يومياً التي يطلق عليها اسم ” مثبطات مضخة البروتون PPI.

وعلى الرغم من عدم وضوح سبب حدوث هذا الارتباط ، إلا أن الباحثين يعتقدون أن هناك صلة بين بكتيريا الأمعاء الجيدة ” الميكروبيوم ” والصحة العقلية للناس.

وأكد الباحثون على أن أدوية الحموضة تعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن العديد من الدراسات ربطتها بالخرف وكسور العظام والالتهاب الرئوي والتهابات القناة الهضمية، كما حذر الأطباء من الاستخدام المفرط لها.