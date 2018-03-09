” النشوان ” : علاقة الكويت ازدادت قوة بالمملكة رغم الحاقدين
قال فايز النشوان، الدكتور الكويتي المتخصص في العلاقات الدولية، إن حل أزمة الخليج في الرياض عبر وساطة الكويت.
وأكد “النشوان ” على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس بيده حل الأزمة، لافتًا إلى الجيوش الإلكترونية التي تم تجنيدها خلال الأزمة القطرية لإرهاب الكويتيين.
وهاجم ” النشوان ” تلك الخلايا الإلكترونية، التي زعمت أن الهدف الثاني بعد قطر هي الكويت.
وتابع:” هؤلاء اكتشفوا بعد مرور أشهر أن علاقة الكويت ازدادت أكثر وأكثر بدول الخليج وتحديداً بين المملكة والكويت”.
اترك تعليقاً