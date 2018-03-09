بالفيديو.. علا الفارس تغني مع كاظم الساهر بحفل غنائي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، مقطع فيديو وهي تُغني مع القيصر كاظم الساهر في حفل موسيقي .
وظهرت علا الفارس وهي تجلس بحفل غنائي لكاظم الاسهر مرتدية فستان أزرق اللون ، وأخذت تٌردد معها كلمات أغنية ” قولي لي ” اثناء جلوسها على إحدى الطاولات بالحفل .
وعلقت علا على الفيديو ” لما تكون داخل جو ويصوروك وانت في عالم ثاني …. عذرا انه القيصر ! ” .
لما تكون داخل جو ويصوروك وانت في عالم ثاني …. عذرا انه القيصر ! 🤙 #CityLinesByOmniyat #أمنيات_دورتشستر @omniyatofficial بين امنيات والقيصر .. هل عندك شك انها واحده من ارقى الليالي …. مبارك امنيات اطيب المنى بمزيد من التألق والألق و "الرقي" @OmniyatOfficial #CityLinesByOMniyat #أمنيات_دورتشستر #دبي #يوم_المرأة_العالمي #كاظم_الساهر. .. هناك أشخاص لن يكررهم الزمان كاظم الساهر … فيروز .. ماجدة الرومي … هل يجود الزمان بمثلكم ؟ @kadimalsahirofficial شوفوا سنابي فيه تفاصيل اكثر عن فعالية الْيَوْمَ Lolatv سؤال مين فنانكم المفضل ؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16326 ] نشر منذ 5 ساعات
داخل جوو 😆
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16326 ] نشر منذ 5 ساعات
داخله !