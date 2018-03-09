بالفيديو.. علا الفارس تغني مع كاظم الساهر بحفل غنائي

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، مقطع فيديو وهي تُغني مع القيصر كاظم الساهر في حفل موسيقي .

وظهرت علا الفارس وهي تجلس بحفل غنائي لكاظم الاسهر مرتدية فستان أزرق اللون ، وأخذت تٌردد معها كلمات أغنية ” قولي لي ” اثناء جلوسها على إحدى الطاولات بالحفل .

وعلقت علا على الفيديو ” لما تكون داخل جو ويصوروك وانت في عالم ثاني …. عذرا انه القيصر ! ” .