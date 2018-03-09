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بالفيديو.. علا الفارس تغني مع كاظم الساهر بحفل غنائي

بالفيديو.. علا الفارس تغني مع كاظم الساهر بحفل غنائي
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، مقطع فيديو وهي تُغني مع القيصر كاظم الساهر في حفل موسيقي .

وظهرت علا الفارس وهي تجلس بحفل غنائي لكاظم الاسهر مرتدية فستان أزرق اللون ، وأخذت تٌردد معها كلمات أغنية ” قولي لي ” اثناء جلوسها على إحدى الطاولات بالحفل .

وعلقت علا على الفيديو ” لما تكون داخل جو ويصوروك وانت في عالم ثاني …. عذرا انه القيصر ! ” .

لما تكون داخل جو ويصوروك وانت في عالم ثاني …. عذرا انه القيصر ! 🤙 #CityLinesByOmniyat #أمنيات_دورتشستر @omniyatofficial ‏بين امنيات والقيصر .. هل عندك شك انها واحده من ارقى الليالي …. ‏مبارك امنيات اطيب المنى بمزيد من التألق والألق و "الرقي" ‏⁦‪@OmniyatOfficial‬⁩ ⁦‪#CityLinesByOMniyat‬⁩ ⁧‫#أمنيات_دورتشستر‬⁩ ⁧‫#دبي‬⁩ ⁧‫#يوم_المرأة_العالمي‬⁩ ⁧‫#كاظم_الساهر‬⁩. .. هناك أشخاص لن يكررهم الزمان كاظم الساهر … فيروز .. ماجدة الرومي … هل يجود الزمان بمثلكم ؟ @kadimalsahirofficial شوفوا سنابي فيه تفاصيل اكثر عن فعالية الْيَوْمَ Lolatv سؤال مين فنانكم المفضل ؟

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