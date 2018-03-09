وصفات طبيعية من القهوة لتنظيف بشرتك

أماني الغامدي(صدى):

تُعد العناية بالبشرة والاهتمام بها من أهم الأشياء التي تهم كل امرأة؛ لأن وجهها عنوانها الذي يتحدث عن جمالها وأنوثتها، ولذلك نضع حلولاً لرعاية البشرة والحفاظ على نضارتها.

وصفات طبيعية للعناية ببشرتك باستخدام مسحوق القهوة التي تتم على عدة خطوات بداية من تطهير البشرة وصولاً للماسكات بطرقها المختلفة.

1 . التطهير:

الغسول هو الخطة الثانية مباشرة بعد التنظيف وهى خطوة مهمة لا يجب تجاهلها لأنها تساعد على الاحتفاظ بجمال المظهر العام للوجه عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وتقشيره.

الطريقة

خذ ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من القهوة مع إضافة ملعقتين من زيت جوز الهند لتسهيل حركة الخليط معًا، ثم قم برفق بتدليك هذا الخليط بحركة دائرية على وجهك لمدة زمنية تتراوح من 5 إلى 6 دقائق، وبعد 5 دقائق اغسل وجهك بالماء الطبيعي حتى ترى نتائج هذه العملية التي تساعد على إزالة الخلايا الميتة من بشرتك وتركها ناعمة وناضرة.

3ـ ماسك الوجه أو قناع الوجه :

بالوصول لهذه الخطوة تصبح على بعد خطوة واحدة من الحصول على بشرة أكثر إشراقًا وتوهجًا، فالماسك هو الخطوة الأكثر أهمية في تجميل الوجه فهو يعمل على ترطيب البشرة وجعلها تبدو بمظهر أفضل وتتلخص بعض ماسكات الوجه في الأنواع التالية:

ـ ماسك القهوة والعسل :

إضافة ملعقة كبيرة من القهوة في وعاء بإضافة ملعقة كبيرة من العسل، و الذي يحتوى على عوامل ترطيب تساعد على ترطيب البشرة عند إضافتها للقهوة وامزجهما جيدًا ثم ضع الماسك على وجهك ودلكه جيدًا في حركة دائرية ودعه يجف لمدة 15 دقيقة ثم اغسل وجهك.

ـ ماسك القهوة والليمون :

أخذ ملعقة من مسحوق القهوة بشكل أكثر نعومة، وأضف إليها بضع قطرات من الليمون لأنه يحتوى على فيتامين c ،الذي يساعد على إزالة الشوائب الزائدة من البشرة وجعلها أكثر نظافة وصحة، ثم ضع هذا الخليط الناعم على وجهك وعنقك واتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء الطبيعي.