الإرشاد النسائي تفتح باب التسجيل والقبول للوظائف الميدانية بالحرم

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، باب التسجيل والقبول للوظائف الميدانية، في المسجد الحرام، لموسم رمضان المقبل.

واشترطت الإدارة في قبول المتقدمات: أن تكون سعودية الجنسية، ولا يقل عمرها عن ٢٢ سنة، ولا يزيد على ٤٥ سنة، ولا يقل مؤهلها عن الثانوية العامة، والتزامها بالحجاب الشرعي.

وأكدت الإدارة استمرار استقبال طلبات الوظائف الميدانية حتى يوم الخميس المقبل الموافق ٢٧/ ٦/ ١٤٣٩هـ، على أن يتم إلحاق المقبولات للعمل ببرنامج تأهيلي، ابتداء من غرة شعبان المقبل، وهو شرط لمباشرة العمل بالمسجد الحرام.

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة للمتقدمة هي : ” صورة من أصل شهادة المؤهل طبق الأصل، وصورة من أصل شهادات حضور الدورات التدريبية، وصورة من شهادات الخبرة إن وجدت، وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع الأصل للمطابقة.