بالصور.. الكشف عن ” تويوتا إيجو ” المحسنة في جنيف 2018

جنيف(صدى):

كشفت تويوتا خلال معرض جنيف عن النسخة المحسنة من سيارتها Aygo الذي زود بواجهة أمامية جديدة مع مصابيح أمامية مطورة ولمسات حمراء في الجزء الأمامي لتغيير واجهة السيارة من الشكل X التقليدي لشكل أكثر قوة ثلاثي الأبعاد.

والتغييرات الأخرى في السيارة محدودة وتشمل مصابيح خلفية جديدة بجانب ألوان محسنة تشمل الأزرق والماجنيتا.

كما يمكن تزويد السيارة بعجلات ألومنيوم 15 بوصة فيما رفضت تويوتا الكشف عن صور داخلية للسيارة ولكنها قالت أن المقصورة تم تحديثها بعدادات جديدة واضاءة مطورة كما زودت بفرش خاص وألوان رمادي كوارتز وأسود بيانو.

كما حصلت السيارة على 3 مستويات للتجهيز تشمل نسخة Aygo x-play وتحمل تكييف هواء ونظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة أما نسخةx-clusiv فتأتي بنظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ومقاعد بلمسات جلدية وباقة تويوتا لنظم الأمان مع لونين في جسم السيارة الخارجي وعجلات ألومنيوم خاصة 15 بوصة.

كما ستعرض نسخ خاصة من السيارة تشمل Aygo x-cite بلون خارجي ماجنيتا وعجلات ألومنيوم 15 بوصة بلمسات سوداء وفي الداخل ستحمل لمسات من لون السيارة الخارجي ومقاعد خاصة بتطريز ماجنيتا. أما نسخةAygo x-trend فستحمل لون خارجي أسود بلمسات صفراء كايين وملصقات رياضية مع لمسات جلدية في مقاعد السيارة.

وستأتي سيارة تويوتا المطورة بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 998 سي سي بحقن مباشر للوقود ونظام تقليل للاهتزازات وبقوة تبلغ 71 حصان وعزم دوران 93 نيوتن متر. وسيمكن للسيارة التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 13.8 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 160 كم في الساعة وتستهلك 3.9 لتر وقود لكل 100 كم مع انبعاثات كربونية بواقع 90 جم كم.