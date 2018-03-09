” البيئة ” : إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في الرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في الرياض.

وأبانت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 10302عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 157حالة، في حين جرى التخلص من 4235 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 5 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ردت على 16 استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.