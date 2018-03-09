نابولي الإيطالي يرغب في ضم سواريز

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي نابولي الإيطالي، عن رغبته في ضم لاعب البرسا دينيس سواريز، إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مصادر إن ماوريسيو ساري، مدرب نادي نابولي، ماوريسيو ساري، أظهر إعجابه باللاعب ” سواريز ” ، حيث أخبر إدارة النادي برغبته في الحصول على خدماته، لتعزيز خط وسط الفريق، الموسم المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة نابولي تراقب ” سواريز ” منذ أن كان لاعباً في صفوف فياريال الإسباني في عام 2016، إلا أن اللاعب الشاب فضل العودة إلى ناديه القديم برشلونة.

ويعاني سواريز خلال الأيام الماضية، من تجاهل مدرب البرسا له؛ حيث استبعده إرنستو فالفيردي من عدة مباريات.