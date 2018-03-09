بالصور .. نبيلة عبيد تتألق في إطلالة جديدة مثيرة للجدل

أماني الغامدي(صدى):

طلت الفنانة المصرية نبيلة عبيد علي جمهورها بإطلالة من اللون الذهبي، وذلك في جلسة تصوير جديدة جمعت بينها وبين المصور عادل مبارز.

وتعاونت نبيلة في هذه الجلسة مع مصفف الشعر حليم والماكيير اللبناني سامر قماش، أما الأزياء فهي مختارات نبيلة والتي انتقتها من خلال تسوقها في عدد من دول العالم.

والجدير بالذكر أن النجمة نبيلة عبيد دخلت عالم الفن عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم (مفيش تفاهم) في عام 1961.

واستمرت في العمل الفني بالفعل منذ مطلع حقبة ستينات القرن العشرين حتى تحولت إلي واحدة من نجوم الصف الأول في مصر ومن أبرز أعمالها خطيب ماما، السيرك، العذراء والشعر الأبيض، الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، المرأة والساطور وغيرها من الأعمال الهامة.