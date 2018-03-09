بالفيديو.. سيدة سودانية تحارب ” ختان الإناث ” بالتوعية بمخاطره

الخرطوم(صدى):

أعلن مجلس الوزراء السوداني، عن وجود تعديلات جديدة على القانون الجنائي، يشمل تضمين ختان الإناث كجريمة في القانون، يعاقب مرتكبها بالسجن 3 سنوات.

وفي هذا السياق، نشرت ” أم سلمة إبراهيم ” ، في قناتها، فيديو بعنوان ” ختان الإناث في السودان ” ، وجد صدى من المتابعين، وكانت أغلب الآراء، تؤيد ضرورة إنهاء هذه العادة الضارة باعتبارها، جريمة في حق الطفولة والبراءة، كما يفسرها الفيديو.

وقالت ” أم سلمة ” خلال الفيديو: ” إن الأب والأم، من المفترض أن يحموا أطفالهم، وليس العكس، فالختان له انعكاسات كبيرة نفسية على البنت، كما أن العار لا يكون بهذا الجرم القاسي ” .

ويجدر الإشارة إلى أن الختان الذي تشوّه فيه الأعضاء التناسلية للأنثى، لاسيما في صيغته المسماة بـ ” الختان الفرعوني ” ، حيث التشويه الكامل، وترتفع الآن في السودان، الدعاوى لمحاربة ظاهرة ” ختان الإناث ” .