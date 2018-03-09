استخدامات عديدة لزيت جوز الهند أبرزها العناية بالفم

أماني الغامدي(صدى):

يُعد زيت جوز الهند من الزيوت المتوافرة بدرجة كبيرة حولنا ويسهل الحصول عليها، إلا أن الكثير من الفتيات يجهلن استخداماته والطرق التي يمكن استخدامه فيها، وإليكم أبرز فوائد زيت جوز الهند التي تزيد من جمالك للظهور بشكل جيد وحيوي.

العناية بالشعر:

فزيت جوز الهند يمكن أن يحقق عجائب للشعر الجاف والتالف، فلديه قدرة رائعة على تليين الشعر، وأفضل طريقة لتطبيقه هي فرك كمية صغيرة بين يديك، وتطبيقه من الجذور وحتى الأطراف ليساعدك على ترطيب الشعر، ويمكنك تطبيق زيت جوز الهند على شعرك ولفه بـ” فوطة ” أو منشفة لمدة 15 دقيقة ثم غسله بشامبو، كما يمكنك أيضًا تركه والنوم به وغسله في الصباح.

علاج القشرة :

قشرة الرأس يمكنك التخلص منها من خلال ترطيب الجذور باستخدام زيت جوز الهند ليلًا، فقط عليك تطبيقه بخفة من الجذور وتدليكه جيدًا، كما أنه سوف يحفز نمو الشعر، وعليك تركه على رأسك لبعض دقائق فقط.

العناية بالفم :

زيت جوز الهند له خصائص مضادة للفطريات ويمكن مع السكر أن تقشري به الشفاه والفم من الداخل، وذلك بخلط ملعقة سكر كبيرة معه لمدة 20 دقيقة مع ملعقة من الزيت ويساعد ذلك في إزالة الجراثيم من الفم مما يؤدى إلى التمتع بلثة صحية وأسنان أكثر بياضًا كما أنه يمكن أن يساعد حتى على منع تسوس الأسنان، ولا تخشى من ابتلاعه ولكن عليكِ تجنب ذلك قدر المستطاع.

مزيل جيد للماكياج :

زيت جوز الهند مزيل جيد للماكياج لاسيما ماكياج العيون، حتى أنه يزيل الماسكارا المضادة للماء، فقط ضع قليلًا من زيت جوز الهند على كرة من القطن ونمسحها برفق على عينك، وبعد الانتهاء من التنظيف نغسل الوجه كالمعتاد.

مرطب لما بعد الحلاقة :

يمكنك استخدام زيت جوز الهند ككريم مرطب بعد الحلاقة التقليدية، وسيجعل منطقة تحت الإبط والساقين طبيعية جدًا وناعمة، كما يساعد على شفاء الجروح ويسكن على آلام الحروق ويزيد من ترطيب البشرة، ويقلل من فقدان المياه في الجلد الجاف.