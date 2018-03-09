للمرة الثانية.. الاتحاد الإنجليزي يمنح ” صلاح ” لقب لاعب الشهر

طلال الغامدي(صدى):

توج الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نجم ليفربول المحترف المصري محمد صلاح؛ كأفضل لاعب في شهر فبراير.

وحصل ” صلاح” على جائزة أفضل لاعب في الصيف الماضي من الاتحاد، وتلك هي المرة الثانية التي يحصل فيها على اللقب.

وتفوق “صلاح ” بالجائزة على كل من هداف مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وموسى ديمبيلي، وباسكال غروس، وإيدين هازارد، وغلين ماري، وشاكيري .

وفي هذا السياق علق ” صلاح ” على الجائزة قائلًا: ” من الجيد أن أفوز بهذا الجائزة للمرة الثانية، لكن في النهاية أريد أن أقول أنني أقوم بمساعدة فريقي على حصد النقاط الثلاث في كل مباراة نخوضها، والتقدم لمركز أفضل في الدوري الإنجليزي، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي”.

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