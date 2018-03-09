وصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى دوما بعد مقتل 20 مواطنا في القصف

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قافلة المساعدات الإنسانية وصلت إلى مدينة دوما، التي تعد معقل جيش الإسلام في غوطة دمشق الشرقية، بالتزامن مع سقوط 5 غارات جوية على المنطقة

و تضم القافلة 13 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وإنسانية، دخلت عبر منطقة مخيم الوافدين برعاية الصليب الأحمر الدولي، والتي سبقها قصف جوي طال منطقتي دوما وجسرين، مؤكداً على سقوط جرحى جراء القصف.

وتسبب القصف على دوما بإصابة ما لا يقل عن 20 مواطناً بجراح متفاوتة الخطورة.

و رصد المرصد السوري، انتشال جثامين 11 مواطناً بينهم 3 مواطنات، من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الجوي على مدينة دوما يوم أمس الخميس، ليرتفع إلى 942 عدد الشهداء.