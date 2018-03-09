الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوفر وظائف جديدة بمميزات مغرية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، عن توفر فرص وظيفية للجنسين في عدة مجالات، وبرواتب مغرية.

حيث أوضح الحساب الرسمي للأمن السيبراني والبرمجة، عبر موقع التواصل تويتر، أن الأولوية لحملة الشهادات العليا في الأمن السيبراني، والحاصلين على شهادة في تطبيقات النت والموبايل والشبكات، وأنظمة الويندوز واللينوكس.

أما عن مميزات الوظيفة، فهي تشمل مرتبات مغرية وتأمينًا طبيًا مميزًا، ودورات تدريبية مستمرة، وأمانًا وظيفيًا، وبيئة عمل احترافية، ومكافأة سنوية.