أكبر حركة مسافرين في أبها بـ 2017.. وأكثر من 4 مليون مسافر

أبها(صدى):

صرَّح مدير عام المطارات في المنطقة الجنوبية، فهد العدواني، بأن إجمالي أعداد المسافرين في أبها للعام الماضي بلغ 4400087 مسافر، مؤكداً أنها سجلت أكبر حركة مسافرين في 2017م.

وأوضح ” العدواني ” ، أن أبها سجلت زيارة بنحو مليون مسافر عن العام الذي يسبق 2017، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في عدد الرحلات القادمة والمغادرة من أبها، حيث بلغ عدد الرحلات الكلي ٣٧٢٤٣ رحلة.

وجاءت هه الزيادة لعدة عوامل هي: طبيعة المنطقة السياحية، وحملها لقب عاصمة السياحة العربية، والتطور النوعي في كافة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين.