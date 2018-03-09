فتاة عربية تشارك ببرنامج للعراة.. ورد فعل صادم لأسرتها

بغداد(صدى):

أثارت فتاة عراقية تدعى أمل الياسري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها في عرض تليفزيوني للعراة بأحد البرامج والذي ظهرت فيه عارية تماما لمدة أيام بغابات أمريكا.

ومن جانبها أعلنت أسرتها مقاطعتها لمشاركتها في عرض تليفزيوني للعراة، تخوض فيه منافسة البقاء على قيد الحياة في الطبيعة مع مشترك آخر.

يٌشار إلى أن أمل الياسري، أم لـ3 أبناء من ولاية آيوا الأمريكية، قضت سنوات نشأتها الأولى كلاجئة عراقية قبل أن تأتي إلى الولايات المتحدة في العاشرة من عمرها، وتزعم أنها تقوم بهذه المشاركة في العرض، لـ ” ترسم صورة مختلفة عن النساء العربيات.