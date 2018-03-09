ديمي لوفاتو توجه 5 رسائل لجمهورها من خلال أغنيتها ” I Believe “

أماني الغامدي(صدى):

من المتعارف عليه أن الرسائل التي يرسلها النجوم من خلال أغانيهم تؤثر بشكل كبير على جمهورهم، وتُعد النجمة ديمى لوفاتو واحدة من النجوم الذين اعتادوا على إرسال رسائل قوية لجمهورهم من خلال أغانيهم، لذلك كان من الطبيعي أن تحتوى أغنيتها الأخيرة على العديد من الرسائل.

وطرحت لوفاتو أغنيتها باسم I Believe بالتعاون مع دي جي خالد، وجاءت الأغنية ضمن فيلم الرسوم المتحركة A Wrinkle Time ، والذي يشارك في الأداء الصوتي له عدد من النجوم من بينهم ريس ويزرسبون، أوبرا وينفري، ميندى كولينج، وكتبت أغاني الفيلم النجمة سيا.

أما عن الأغنية فحملت خمس رسائل :

1- الثقة بالنفس

2-الإيمان بالقدرة على فعل كل ما ترغب به

3-التمسك بالأمل والطموح

4-إدراك قوة معنى الكلمة التي تنطق بها

5- عدم الاستسلام للخوف