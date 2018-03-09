فيديو نادر لزيارة الملك سعود للندن عام 1938 م
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، فيديو يرصد زيارة الملك سعود بن عبد العزيز، رحمه الله، “ولي العهد ” آنذاك، للندن، في 18 أغسطس 1938م.
ويأتي تداول هذا الفيديو، بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للندن، والتي تعد مرحلة جديدة، في العلاقات الثنائية بين المملكتين.
📽 فيديو نادر
ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز يصل لندن في 18 أغسطس 1938م
المصدر: @kingsaud
اللهم ارحم الملك سعود وأسكنه جنات الفردوس#ولي_العهد_في_بريطانيا pic.twitter.com/JVapJFvxDQ
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) March 9, 2018
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