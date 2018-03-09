سان جيرمان يواصل تلقي الضربات الموجعة.. ” كافاني ” يعلن الرحيل

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إعلان لاعب باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي، في مواصلة لتلقي الفريق للضربات الموجعة بعد إصابة نيمار دا سيلفا والخروج من دوري الأبطال.

وقالت المصادر إن ” كافاني ” أظهر أنه لا يشعر بالراحة في صفوف النادي الفرنسي؛ على خلفية التفافه حول ” نيمار ” فقط وعقد الآمال عليه وتجاهل اللاعبين الأخرين.

ويعاني المهاجمين من توتر العلاقات بينهما، حيث لا يوجد تفاهم بينهما سواء داخل أو خارج الملعب، وهو ما ظهر بوضوح حين اختلفا حول أيهما الأحق بتسديد ركلات الجزاء.

وعلى جانب أخر ساءت العلاقات بين اللاعب والمدير الفني أوناي إيمري ، الذي فضل “نيمار ” عليه، بالإضافة لمضاعفة الشرخ بينهما بعد تبديله في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام ريال مدريد.