بالصور.. بلدية بني حسن تطلق مبادرة ” أزرع ولا تقطع “

سعيد العجل(صدى):

أطلقت بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، مبادرة ” أزرع ولا تقطع ” ، وذلك بحضور محافظ بني حسن محمد معيض الفائز ، ومدير شرطة المحافظة المقدم عايض عوض القحطاني ورئيس المجلس البلدي فراج احمد الصغيروالمشرف التربوي بقطاع المندق فيصل عبدالله وقائد مدرسة وادي الصدر عبدالوهاب عبدالله الزهراني وعدد من القادة التربويين وطلاب المدارس

وأوضح رئيس البلدية المهندس غازي الظفيري إن مبادرة ( ازرع ولا تقطع ) ضمن أحدى مبادرات البلدية والتي توجه دور تفعيل المشتل واستحداث مبادرة نحو زراعة الشجرة في المحافظة والتركيز على الشتلات ذات المدلول الجمالي والقيمة الزراعية .

وأبان أن قسم الحدائق سيؤمن الشتلات والذي يضم عدد كبير من الشتلات المتنوعة، مشيراً الى أنه قد تم توجيه الدعوات للإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع التعليم بالمحافظة للمساهمة والمشاركة الميدانية في تحقيق نجاح هذه المبادرة التي تهدف الى زراعة ٤٠٠٠ شتلة في أرجاء المحافظة مع التركيز الكامل على المنتزهات.

ونوه رئيس البلدية أن المبادرة ستستمر لمدة ٢٠ يوماً يتخللها معارض وزيارات لطلاب المدارس، ونشر ثقافة الزراعة والمحافظة على الغطاء النباتي في كامل جغرافية المحافظة.

كما عملت البلدية على عمل نموذج اختياري باخذ شتلات عند استخراج رخصة بناء.

من جانبه اوضح رئيس المجلس البلدي بالمحافظة ان مثل هذه المبادرات التي تقدمها البلدية للمجتمع جزء من الشراكة المجتمعية.

