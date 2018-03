نورة الشهري(صدى):

وقعت النجمة العالمية مارجوت روبى على عقد فيلمها الجديد Once Upon a Time In Hollywood، والذي تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأمريكي تشارلز مانسون.

والفيلم من بطولة ليوناردو دى كابريو والذي سيجسد دور نجم سابق لمسلسل تليفزيوني، بينما سيؤدى براد بيت دور الممثل البديل لهذا النجم، وهذا أول فيلم يجمع دى كابريو وبيت معًا في بطولته.

مع العلم أن الفيلم الجديد سيعرض في التاسع من أغسطس 2019.