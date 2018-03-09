أنواع الضغط المرتفع وطرق الوقاية منه

متابعات(صدى):

يطلق الأطباء علي ارتفاع ضغط الدم ” اللص الخفي ” ؛ وذلك لأنه يؤثر على صحة الجسم بشكل عام، وصحة القلب بشكل خاص، فيُعجِّل بحدوث مشاكل القلب، وتصلب الشرايين، والفشل الكلوي، وجلطات المخ، لذا يسعى كثيرون للوقاية من الإصابة به.

حيث ينقسم ارتفاع ضغط الدم إلى نوعين:

الأول فهو ضغط أولي دون أسباب مرضية واضحة، وتكون أسبابها العوامل الوراثية، والوزن الزائد، والإفراط في تناول الأملاح، مع ضغوط الحياة، والانفعالات، والتقدم في السن خاصة أن مع التقدم في السن تقل كفاءة جدران الشرايين ويحدث لها بعض التصلب التي لا تجعلها بنفس المرونة التي كانت عليها من قبل.

أما النوع الثاني، ضغط ثانوي يحدث نتيجة الإصابة بأمراض تسبب ارتفاع ضغط الدم، مثل زيادة أو قلة نشاط الغدة الدرقية، نشاط الغدة النخامية، ضيق شرايين الكلى، ارتفاع الكوليسترول، بعض أنواع الأورام، وبعض أمراض المخ.

ولأنه ينقسم إلى نوعين، فالوقاية من كل نوع تختلف عن الآخر، حيث أن الوقاية من الضغط الأولي تتطلب ما يلي:

– الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن.

– تجنب الإفراط في تناول الأملاح.

– تجنب الإفراط في تناول الدهون.

– الحرص على ممارسة الرياضة.

– الحرص على شرب كميات كافية من السوائل.