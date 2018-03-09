سيميوني مرشح بقوة لتدريب باريس سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني من خلافة أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان.

وقالت المصادر إن سيميوني من بين أسماء كثيؤة مرشحة لتولي تدريب النادي الفرنسي؛ عقب إخفاق أوناي إيمري في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق سيميوني نتائج جيدة مع أتلتيكو مدريد خلا الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الثاني خلف البرسا برصيد 61 وبفارق 8 نقاط عن برشلونة.

ومن بين المرشحين لخلافة “إيمري” كل من: أنطونيو كونتي، وأرسين فينغر، وإنريكي مدرب البرسا السابق.