” النمر ” يحذر من خلطات زيادة الوزن

نورة الشهري(صدى):

وجه استشاري أمراض القلب خالد النمر، اليوم الجمعة، نصيحة إلى الفتيات، بشأن زيادة الوزن.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نصيحة للفتيات: إحذري من تناول خلطات زيادة الوزن التي تباع في السوق السوداء إنستجرام أو عن طريق وحده ” ثقة!! تعالجوا عندها بنااات كثيررر؟؟ ” فأغلب تلك الخلطات خليط من مشتقات الكورتيزون وأدوية عليها تحذير دولي “.