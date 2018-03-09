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” النمر ” يحذر من خلطات زيادة الوزن

” النمر ” يحذر من خلطات زيادة الوزن
نورة الشهري(صدى):

وجه استشاري أمراض القلب خالد النمر، اليوم الجمعة، نصيحة إلى الفتيات، بشأن زيادة الوزن.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نصيحة للفتيات: إحذري من تناول خلطات زيادة الوزن التي تباع في السوق السوداء إنستجرام أو عن طريق وحده ” ثقة!! تعالجوا عندها بنااات كثيررر؟؟ ” فأغلب تلك الخلطات خليط من مشتقات الكورتيزون وأدوية عليها تحذير دولي “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43729 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاك الله خير ,,

,, اما ، وحده ثقه وتعالجن عندها بنات كثير ,,, هههههههه ,,

,, هذي موجوده وبكثره اكثر من الكثير ,,

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