” النمر ” يحذر من خلطات زيادة الوزن
وجه استشاري أمراض القلب خالد النمر، اليوم الجمعة، نصيحة إلى الفتيات، بشأن زيادة الوزن.
وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نصيحة للفتيات: إحذري من تناول خلطات زيادة الوزن التي تباع في السوق السوداء إنستجرام أو عن طريق وحده ” ثقة!! تعالجوا عندها بنااات كثيررر؟؟ ” فأغلب تلك الخلطات خليط من مشتقات الكورتيزون وأدوية عليها تحذير دولي “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43729 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله خير ,,
,, اما ، وحده ثقه وتعالجن عندها بنات كثير ,,, هههههههه ,,
,, هذي موجوده وبكثره اكثر من الكثير ,,