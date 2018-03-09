بالفيديو.. تقرير يستعرض أراء الشباب حول قيادة المرأة للسيارة مقارنة بالرجال

عادل الحربي(صدى):

استطلع تقرير تلفزيوني اراء بعض المواطنين حول قيادة المرأة للسيارة، حيث أكد العديد من الشبان أن الحوادث المرورية ستزيد.

وقال الشبان في التقرير أن عدم خبرة النساء في قيادة السيارات، وعدم معرفتهم الجيدة للشوارع والطرقات، ستساهم في ارتفاع نسبة الحوادث.

فيما رأى آخرون أن الأمر يتوقف على مهارة وخبرة الفتيات والسيدات في القيادة، وكذلك على هدوئهن أو تهورهن أثناء القيادة على الطريق.

وأكد أحدهم أن الدراسات والتجارب العالمية أفادت أن النساء أقل تسبباً في الحوادث المرورية من الرجال؛ نظراً لتمتعهن بالهدوء وعدم جنوحهن إلى السرعة أو القيادة المتهورة، على عكس الرجال .