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بلقيس تكشف موعد ومكان ولادة طفلها من رجل الأعمال السعودي

بلقيس تكشف موعد ومكان ولادة طفلها من رجل الأعمال السعودي
نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي ​ أنها ستضع مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وأكدت بلقيس ، أنه من المقرر أن تضع طفلها في المملكة العربية السعودية بحضور كل أفراد عائلتها الذين سيحضرون من دبي .

يُشار إلى أن بلقيس حامل بمولود ذكر وسوف تطلق عليه اسم تركي، حيث قالت إن لقب زوجها منذ زمن هو ” ابو تركي ” ، لذا اختارت ان تطلق اسم ” تركي ” على ابنها البكر.


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