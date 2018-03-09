بلقيس تكشف موعد ومكان ولادة طفلها من رجل الأعمال السعودي

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي ​ أنها ستضع مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وأكدت بلقيس ، أنه من المقرر أن تضع طفلها في المملكة العربية السعودية بحضور كل أفراد عائلتها الذين سيحضرون من دبي .

يُشار إلى أن بلقيس حامل بمولود ذكر وسوف تطلق عليه اسم تركي، حيث قالت إن لقب زوجها منذ زمن هو ” ابو تركي ” ، لذا اختارت ان تطلق اسم ” تركي ” على ابنها البكر.