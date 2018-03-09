بلقيس تكشف موعد ومكان ولادة طفلها من رجل الأعمال السعودي
كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أنها ستضع مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
وأكدت بلقيس ، أنه من المقرر أن تضع طفلها في المملكة العربية السعودية بحضور كل أفراد عائلتها الذين سيحضرون من دبي .
يُشار إلى أن بلقيس حامل بمولود ذكر وسوف تطلق عليه اسم تركي، حيث قالت إن لقب زوجها منذ زمن هو ” ابو تركي ” ، لذا اختارت ان تطلق اسم ” تركي ” على ابنها البكر.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 7 ساعات
تفاهات ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3552 ] نشر منذ 59 دقيقة
تقوم بالسلامه.. 🌸