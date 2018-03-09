رجل يقطع يد ابنه لإدمانه مشاهدة المقاطع الإباحية

نيودلهي(صدى):

أقدم جزار هندي على عقاب ابنه بطريقة وحشية عقب اكتشاف إدمانه مشاهدة الصور والمقاطع الإباحية على هاتفه المحمول.

وكان قد اكتشف الجزار ان نجله يشاهد الصور والمقاطع الإباحية عبر هاتفه المحمول ، وحاول اثناءه عن ذلك ولكنه فشل حيث رفض الابن الإقلاع عن مشاهدتها .

وأثناء مشادة كلامية بينهما حول الموضوع لإيجاد حل للمشكلة ، ألتقط الأب الغاضب سكينه وعمد إلى قطع يد ابنه اليمنى من المعصم .

وبنقله إلى المستشفى، عجز الأطباء عن إعادة يد الشاب إلى مكانها بعد انفصالها عن ذراعه، بنسبة 90%.