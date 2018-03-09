” الأحوال المدنية ” توجه نصائح للطلاب الدارسين خارج المملكة

عادل الحربي(صدى):

وجهت الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، رسالة للطلاب الدارسين، خارج المملكة، قائلة:

” في حال دراستكم في غير دول مجلس التعاون الخليجي، نأمل منكم عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية، والحرص على تجديد الهوية الوطنية، قبل انتهائها بستة أشهر؛ لتفادي إيقاف الخدمات وإيقاع أي غرامة مالية عليكم ” .

كما أرشدتهم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، لبعض التعليمات الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

– التزامك بالأنظمة وحصولك على إذن الزواج، بغير السعودية يمكنك من تسجيل واقعة الزواج، وبسهولة تسجيل أولادك بالسجل المدني.

– احرص على تسجيل المولود، لدى أقرب ممثلية للملكة العربية السعودية، وتسجيله خلال 30 يوم.

– يمنع منعًا باتًا رهن الوثائق الصادرة، من الأحوال المدنية: ” بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة ” .

– الإبلاغ عبر ” أبشر ” ، في حال فقدانك، لأي من الوثائق الصادرة عن الأحوال المدنية.

– تسجيل المولود، لدى أقرب ممثلية للملكة العربية السعودية، وتسجيله خلال 30 يوم.

– سجل الأسرة ليس بوثيقة سفر، إنما هي إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.