” المطيري ” يجتمع بقيادات الشرطة لمناقشة الخطط الأمنية لمكافحة الجريمة

سعيد العجل(صدى):

عقد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري اجتماعاً بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم بحضور أركان وقيادات الشرطة ومدراء الإدارات والمراكز.

استهله بعد حمد الله بالشكر والامتنان للقيادة الحكيمة على ما توليه من رعاية واهتمام بالقطاعات الأمنية , نقل خلاله توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير/عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” مؤكداً على حرص ومتابعة سموه وأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لمجتمع ينعم به المواطن والمقيم على حد سواء ، وابلغهم تحيات وتعليمات معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام.

وأكد على أن خدمة أمن الوطن مبعث فخر واعتزاز لرجال الأمن, وحثهم على الإخلاص والاجتهاد في أداء المهام الأمنية بكل جدارة واقتدار.

كما ناقش الخطط الأمنية الحالية والمستقبلية لمكافحة الجريمة وآلية تنفيذها, ودعا إلى تفعيل الأدوار في منظومة أمنية متكاملة والتنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة. وضرورة الإلمام الشامل بالوقائع أولاً بأول وتحري الدقة في معالجة القضايا الجنائية ومباشرة إجراءاتها منذ نشأتها بما يضمن حفظ حقوق المتخاصمين وإرساء العدل وفقاً للمنهج القويم للشريعة الغراء. كما شدد سعادته على مدراء المراكز باعتماد سياسة الباب المفتوح للجميع من مواطنين ومقيمين والحرص والاهتمام بدور التوقيف وتوفير البيئة الصحية الملائمة للموقوفين, وعكس الصورة الإيجابية والمشرفة لرجال الأمن. واستمع في ختام الاجتماع للآراء والمقترحات سعياً لتطوير بيئة العمل الشرطي والارتقاء بالمنظومة الأمنية بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة ورؤية المملكة (2030) , متمنياً للجميع التوفيق والسداد.