” الجمارك ” تعمم على منافذها البحرية تخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين

علي القحطاني(صدى):

أصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميمًا لجميع منافذها الجمركية البحرية يتضمن القرار الذي أصدرته وزارة النقل ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ القاضي بتخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين “عوائد الأرضيات” بالموانئ لجميع الفترات إلى 5 أيام بدلًا من 10 أيام وذلك بدءا من تاريخ 13-6-1439هـ الموافق 1-3-2018م.

وأوضحت مصلحة الجمارك العامة, أن هذا التعديل سيُسهم في انسيابية ومرونة تدفق الواردات وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، كما أنه يأتي أيضًا لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من جميع الواردات التي أنهت جميع إجراءاتها الجمركية، كما أنه يأتي متوافقًا في الأهداف مع التسهيلات التي تقدمها الجمارك السعودية في هذه المرحلة التي أسهمت بتبسيط الإجراءات الجمركية وإعادة هندستها، ومن ذلك تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير لتصبح المستندات المطلوبة مستندين فقط.

كما كان لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة ” الذي أطلقته الجمارك السعودية في أواخر عام 2017م, الأثر الكبير في تسريع آلية الفسح الجمركي وإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات بوقت قياسي، الأمر الذي أدّى إلى زيادة ملحوظة في العمليات التجارية بين المملكة ودول العالم.