” النيابة العامة ” توضح عقوبة اختراق الحسابات البنكية أو المالية أو الائتمانية
كشفت النيابة العامة عن عقوبة الوصول بأي طريقة معلوماتية إلى بيانات بنكية أو مالية، أو ائتمانية، للحصول على أموال، أو بيانات، أو معلومات، أو ما تتيحه من خدمات.
وأوضحت في تغريدة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” أن هذه المخالفات تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن ثلاث سنوات وبغرامة تصل مليوني ريال .
وأضافت أن ذلك بحسب ما نصت عليه المادة 4 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 7 ساعات
ابومحمد مره اخترقو حسابه كان يشتري خرابيط على ريال وريالين من الكمبوتر ويوم دخلو حسابه
مالقو الا ٧٥ريال سحبوها وسامحهم ابومحمد ولا شكى احد وقلت له قفل الحساب الي في الراجحي حقك فرع الملز وفتح حساب ثاني في فرع الراجحي الي في الصناعية القديمة عشان تضيعهم وفعلاً رحنا سوا وقفلنا القديم ورحنا الفرع الي في الصناعية وفتحنا جديد
الدنيا لازم تكون فيها فطين ولا تاكلك
الله المستعان