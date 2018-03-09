” الجوازات ” تتوعد الأفراد والمنشآت من نقل أو إيواء المخالفين

نايف السالم(صدى):

توعدت المديرية العامة للجوازات كل من يقوم من الأفراد والمنشآت بنقل أو تشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، بتطبق العقوبات والغرامات مالية بحقه.

وأوضحت أن الحملات الأمنية تتواصل لتنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل، بعنوان “وطن بلا مخالف”.

وشددت الجوازات على أن هذه الحملات تتمتع بالجاهزية الميدانية العالية وسط إصرار وعزم من رجال الأمن على تتبع المخالفين وملاحقتهم.