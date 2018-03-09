بالصور.. أمانة وسياحة الباحة في جولة تفقدية للمنشآت السياحية والفندقية

سعيد العجل(صدى):

إنطلاقاً من توجهيات سمو أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية لتكثيف الجهود وبدأ الأعمال إستعداداً لصيف هذا العام 39 وبدأ أعمال لجنة مهرجان الصيف والتي منها لجنة دور الايواء السياحي حيث قام أمين منطقة الباحة الدكتور علي محمد السواط ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري للوقوف على على بعض المواقع السياحية والفندقية ومنها الاجتماع بمالك أحد الفنادق الجديدة بالباحة والإطلاع على غرف وأجنحة وملاحق الفندق وكذلك المناقشة مع المستثمر في خطة التطوير والتوسع للفندق بإضافة ملاحق فاخرة وتوسعة قاعات الافراح والإطلاع على المخططات المعده لهذا المشروع واخذ جولة داخل الفندق والاطلاع على خطة الفندق لإستقبال زوار المنطقة لموسم الصيف هذا العام وذلك بحضور رئيس قسم التراخيص والمشرف على تصنيف الفندق وتطويره وبعد ذلك افاد أمين المنطقة بأن الأمانة وشريكها فرع هيئة السياحة على استعداد تام في خدمة المستثمرين وبما يخدم صناعة الفندقة وتطويرها بالمنطقة ودعمها لتلبية حاجات ورغبات الزوار والسياح للمنطقة بما يعود بالتنوع في الشقق الفندقية الفاخرة والفنادق بالتصنيفات المتعددة التي تضمن مستوى الجودة والنظافة والسعر المناسب.

من جانبه عبر مدير عام هيئة السياحة على شكره وتقديره للشريك الاستراتيجي لهيئة السياحة أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها والتي على تعاون وتكامل مستمر نحو التطوير وخدمة المنطقة وموقعها السياحية من حدائق ومنتزهات ودور إيواء سياحي ومواقع تراثية وخدمات النظافة وغيرها مقدرا جهود سعادة أمين المنطقة د. علي السواط في الإطلاع والزيارات للمواقع الهامة على خراطة هيئة السياحة بالمنطقة والمنشآت السياحية والفندقية ودراسة إحتياجاتها والإلتقاء بالمستثمرين في مواقع الاستثمار وبشكل عملي وميداني مؤكداً الشهري أن هذا العمل التكاملي بين الأجهزة الحكومية في المنطقة والتكامل كشركاء يأتي من التوجيه والمتابعة والدعم من سمو أمير المنطقة لخدم أهالي المنطقة والزوار لها والبحث المستمر على التنمية المستدامة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.

