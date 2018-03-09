أول تعليق لـ ” ترامب ” على لقائه بزعيم كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على لقاء القمة المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلًا:

” يتحدث كيم جونغ أون، مع ممثلي كوريا الشمالية عن نزع الأسلحة النووية، لا مجرد تجميد برنامج بيونغ يانغ النووي، وكذلك لن تجرى أي تجارب صاروخية، خلال هذه الفترة، ما أحرز هو تقدم عظيم، لكن العقوبات ستبقى سارية، حتى التوصل إلى الاتفاق ” .

كما أشار ” ترامب ” ، إلى أن العقوبات لن ترفع عن ” بيونغ يانغ ” ، حتى التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

ويجدر الإشارة إلى أن، مستشار الأمن الوطني، الرئاسي الكوري الجنوبي جونغ إي يونغ، صرح للصحفيين في واشنطن، أن الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي، اتفقا على عقد لقاء قمة قبل نهاية مايو.

ومن جانبها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن ” ترامب ” ، سيقبل دعوة كيم للقاء، وسيتم تحديد مكان انعقاد الاجتماع وتوقيته مستقبلًا.