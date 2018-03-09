بالصور.. الهيئة العامة للاستثمار تمنح تراخيص لعشر شركات بريطانية

علي القحطاني(صدى):

منحت الهيئة العامة للاستثمار عشر تراخيص استثمارية لشركات بريطانية، وذلك على هامش منتدى كبار المسؤولين التنفيذيين، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن وجمع عدداً من الشخصيات السياسية والتجارية من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر, أن الإصلاحات التي تشهدها المملكة ستعمل على فتح الفرص أمام المستثمرين في أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هناك فرصا للشركات البريطانية للاستثمار في السوق السعودي.

وبين أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن منح التراخيص الاستثمارية لعشر شركات بريطانية، يعكس جهود المملكة في تذليل العقبات أمام المستثمرين وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.

وأفاد أن العلاقات بين البلدين الصديقين متنوعة في عدة مجالات تشمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.

مما يذكر أن الشركات البريطانية العشر هي: (Astrazeneca UK LTD) ،(DMG Events LLC)، (Ethos Energy Arabia Limited)،( Dudley College of Technology)،( MEMF REPL Cable Accessories)، (Mott MacDonald Saudi Arabi)،( PURE Saudi Arabia)،( QDM)، ( Standard& Poors Credit Market)، (Unipart Rail ARC Middle East).

